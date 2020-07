Furgone finisce fuori strada sulla Statale 106, due feriti

Proveniva da fuori regione per consegnare prodotti alimentari il furgone finito fuori strada ieri pomeriggio sulla SS 106. L’incidente è accaduto nel Crotonese, tra Cirò marina e Torre Melissa.

Per cause in corso di accertamento il mezzo commerciale, un Daily, ha perso la tenuta di strada, è finito sull’altra corsia terminando la corsa nel viadotto sottostante

Alcuni passanti notando la scena si sono fermati a prestare i soccorsi. I feriti sono un giovane di 22 anni uscito dal furgone con le proprie gambe ed un adulto di 55 che rimasto intrappolato ha dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco che lo hanno imbracato e trasferito in ambulanza verso Crotone. Le sue condizioni sono preoccupanti.