Furgone in transito prende fuoco nel catanzarese, in salvo conducente e passeggero

È accaduto questa sera sulla provinciale che collega il comune di Serrastretta al comune di Soveria Mannelli in località Arena Bianca.

Un furgone cassonato modello Ford Transit per cause accidentali si è incendiato durante la marcia.

A bordo del mezzo un passeggero ed il conducente che notando del fumo fuoriuscire dal vano motore, riuscivano ad accostare il furgone bordo strada abbandonando lo stesso prima che venisse completamente coinvolto dalle fiamme.

Sul posto in prima battuta, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, intervenivano i volontari dell’associazione di protezione civile del comune di Decollatura.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza del mezzo in attesa de soccorso stradale.

Sul posto carabinieri per quanto di competenza.

Non si registrano danni a persone.