Furgone in vendita online ma è una truffa, coppia di calabresi denunciata

Con un prezzo all’apparenza vantaggioso (2.800 euro), su un sito di commercio on line avevano messo in vendita un furgone usato, ma era una truffa in cui è incappato un cittadino materano che ha versato come anticipo circa 2.500 euro.

Un giovane e una donna calabresi, con precedenti penali, sono stati scoperti e denunciati dai Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il cittadino materano aveva preso contatti telefonici con il giovane che, per portare a termine la compravendita, gli aveva chiesto di versare i soldi su una carta prepagata risultata intestata alla donna.

Dopo aver ricevuto il denaro, il giovane si è però reso irreperibile. Avendo capito di essere stato truffato, l’uomo ha quindi presentato la denuncia ai Carabinieri che hanno così avviato le indagini e scoperto i due calabresi.