Furgone rimane schiacciato tra due tir in un tamponamento, due morti. Uno era di Cortale

Un tamponamento tra un camion e un furgone avvenuto questa mattina alle 9 ha causato la morte dei due uomini. Le vittime sono un uomo di 32 anni di Cortale (CZ) e il passeggero, 45 anni di Sassari. Ferito, in modo lieve, anche il conducente del mezzo pesante.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone è stato tamponato da un tir e ha urtato un altro mezzo pesante: nello scontro, molto violento, le vittime sono rimaste schiacciate tra due Tir.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 9, nel tratto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sono ancora in corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente.

Il tentativo di scccorso sanitario e il recupero dei mezzi è durato ore. il traffico ha subìto forti ripercussioni per tutta la mattinata, ma ora è ripreso in modo regolare. Per spostare le carcasse dei emzzi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la ricostruzione della dinamica dello scontro è affidata alla polizia stradale.