Furgone si ribalta sull’A2, conducente trasferito in ospedale con l’elisoccorso

Incidente sull’autostrada A2, al chilometro 241 tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Rende. Un furgoncino, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandato ribaltandosi e andando a finire sul terreno adiacente la corsia autostradale in direzione sud.

Sul posto la polizia stradale per avviare gli accertamenti e ricostruire la dinamica del sinistro e i vigili del fuoco di Cosenza per estrarre il conducente dall’abitacolo.

È stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il conducente ferito presso l’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. L’uomo è ora ricoverato con prognosi riservata.