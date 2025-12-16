Furore ed emozione a Reggio in Danza: l’Ater Ballet di Soverato lascia il suo segno

Reggio Calabria 14 dicembre: Che fantastico risultato! La scuola di danza Ater Ballet ha fatto un figurone al concorso internazionale di danza “Reggio in Danza”.

I risultati sono davvero impressionanti e meritano di essere elencati:

– Categoria baby gruppo modern: 1º posto per “Shut Up and Dance”

– Categoria children passo a due modern: 1º posto per “Prends Moi”

– Categoria children gruppo modern: 2º posto per “Some Nights Fun” e 1º posto per “Story of My Life”

– Categoria junior gruppo classico: 2º posto per “Travail Blanc”

– Categoria junior passo a due contemporaneo: 2º posto per “Legami”

– Categoria junior gruppo modern: 2º posto per “Got in You”

– Categoria junior gruppo contemporaneo: 2º posto per “Prologue”

– Categoria senior gruppo modern: 1º posto per “Tattoo”

– Categoria senior gruppo contemporaneo 3° posto per “ Nothern attitude”

L’ “Ater Ballet scuola di danza” di Maria Grazia Sestito e del suo staff, nota per la sua eccellente formazione e la vasta offerta di corsi di danza, continua, dunque, a farsi onore.

I passi di danza eseguiti dalle allieve e allievi della scuola di danza di Soverato sono stati, ancora una volta, emozionanti e tecnicamente impeccabili. Le coreografie, create da Maria Grazia e dalle sue assistenti Martina Raffaele, Giulia Raschillà, Greta Diaco e Patrizia Procopio, hanno messo in luce l’ armonia, la precisione e l’espressività delle giovani danzatrici.

le piccole ballerine hanno eseguito movimenti dinamici e sincronizzati, con un’energia contagiante e un sorriso radioso che ha coinvolto commossi i loro genitori. Le più grandi hanno eseguito movimenti potenti e tecnicamente complessi ma con una fluidità e leggiadria che hanno fatto sembrare tutto molto naturale e senza sforzo, che sappiamo, invece, essere stato notevole.

La presenza scenica ha impressionato i giudici e tutto il pubblico presente che ha applaudito con entusiasmo, grato per l’emozione trasmessa.

Conosciamo tutti quanto i genitori degli allievi della scuola soveratese abbiano, nella grande famiglia dell’Ater Ballet, un ruolo fondamentale, non solo come spettatori, ma anche come sostenitori e “motivatori” delle loro figlie e figli ed anche in questa occasione non si sono smentiti.

Come sempre, Maria Grazia ha lavorato instancabilmente per creare coreografie innovative e coinvolgenti, adatte alle esigenze degli allievi e lo staff della scuola di danza, insieme alla sua brillante direttrice artistica, ha dato il massimo per assicurarsi che tutto fosse perfetto per l’esibizione. Ed il loro impegno e la loro dedizione, come ormai è consuetudine, hanno pagato, con un risultato finale che ha lasciato tutti senza fiato.

Ma il successo non si è limitato solo ai premi: i due allievi Saverio Corapi e Michelle Renda, sono stati così capaci e meritevoli, da vincere le borse di studio, un riconoscimento importante che premia la loro dedizione e talento.

Complimenti ancora e sempre a tutti i ballerini e agli insegnanti per questo successo!

E ora, appuntamento al prossimo spettacolo, sabato 20 dicembre alle ore 18,00 nella piazza Maria Ausiliatrice di Soverato, dove la scuola porgerà con la sua Grazia, è proprio il caso di dirlo, gli auguri per un sereno Natale.

Non perdetevi l’emozione!

Marica Pirelli