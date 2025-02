Furti d’auto in Cittadella: la FP CGIL sollecita azioni immediate

“Passano i mesi ma l’inerzia della Regione Calabria è sempre più evidente e diventa ancora più inaccettabile in particolare quando trattasi di sicurezza!” – così in una nota della FP CGIL Calabria.

“Il continuo proliferare, nel parcheggio incustodito, di atti di vandalismo con la messa a segno di reiterati furti ad autoveicoli di dipendenti e cittadini, che per lavoro o per fruire di servizi pubblici accedono alla Cittadella, – evidenzia il sindacato – così come i ripetuti appelli della FP CGIL per un tempestivo intervento, oltre l’allarme da noi lanciato da oltre due anni, in ultimo, ad inizio dicembre, reso pubblico anche sulla stampa, si contrappongono nettamente all’immobilismo dell’Amministrazione regionale.”

“Gli ennesimi episodi di furto registrati negli ultimi giorni rimarcano una situazione ormai divenuta insostenibile e alla quale l’Amministrazione deve mettere un punto in tempi non più procrastinabili.”

Profonda indignazione – quella manifestata dalla FP CGIL nella giornata di martedì all’Assessore regionale al Personale Filippo Pietropaolo, accedendo i riflettori, ancora una volta, su questi gravi avvenimenti, che destano forte preoccupazione tra i dipendenti, che convivono quotidianamente con l’angoscia di finire nel mirino dei ladri con il rischio di non trovare più l’autovettura al termine del turno di lavoro o essere derubati e privati dei beni personali.

La richiesta della FP CGIL è stata chiara – “necessaria un’azione immediata e concreta con l’introduzione urgente di un sistema di videosorveglianza e un servizio di vigilanza fisico che garantisca la giusta sicurezza ai lavoratori e ai visitatori.”

Ci auguriamo – chiosano – i Segretari FP CGIL Calabria Baldari e Schipano, che l’impegno preso dall’Assessore regionale Filippo Pietropaolo di una prossima installazione del servizio di videosorveglianza non si riveli l’ennesima promessa disattesa perpetrata ai danni dei lavoratori regionali.”

La FP CGIL continuerà a monitorare la situazione “la sicurezza personale non può essere messa a continuo rischio. Siano pianificate e messe in campo tutte le misure necessarie per tutelare le lavoratrici e i lavoratori che giornalmente garantiscono il buon funzionamento dell’apparato regionale”.