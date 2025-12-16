Furti in chiesa a Catanzaro, 22enne arrestato

I carabinieri della Stazione Urbana di Bellamena hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane di 22 anni, residente a Catanzaro, ritenuto gravemente indiziato di furti all’interno di una chiesa a nord della città.
I fatti risalgono allo scorso agosto, quando il parroco aveva denunciato ammanchi nelle cassette delle offerte dei fedeli, per un totale di circa 200 euro, oltre al furto di un computer portatile dalla sagrestia.
Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dei furti grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza acquisiti, che hanno portato all’identificazione inequivocabile del giovane come autore dei reati contestati.
Il 22enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Catanzaro, mentre il procedimento resta pendente nella fase delle indagini preliminari. L’attività dei militari conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela dei luoghi di culto.