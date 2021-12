A Chiaravalle Centrale i Carabinieri hanno arrestato, in forza di un ordine di carcerazione, un operaio 61enne, pregiudicato, autore di una serie di furti perpetrati in un terreno a Satriano nel 2013, dove depredava le colture per destinarle alla vendita.

La sentenza, emanata al termine dell’iter processuale, lo condanna ad espiare una pena di 3 mesi agli arresti domiciliari.