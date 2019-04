Furto aggravato di energia elettrica, tre denunce

Nell’ambito di specifiche attività volte a contrastare fenomeni di illegalità ed abusivismo in alcune aree cittadine, personale della Polizia di Stato unitamente a personale tecnico verificatore della Società “E – Distribuzione S.p.A.”, ha effettuato una serie di controlli in località Fondo Gesù, presso varie abitazioni private in relazione a probabili allacci ENEL non regolamentari.

Dall’attività di controllo effettuata in questa via Bruno Buozzi a Crotone, su un totale di 7 controlli, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla competente A.G., 3 persone per il reato di “furto aggravato di energia elettrica”.