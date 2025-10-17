Furto alla Upim di Squillace Lido

Ignoti ladri sono penetrati all’interno della struttura commerciale che si trova in località Impise e si sarebbero impossessati del denaro contenuto nelle casse.

Il furto si sarebbe verificato nottetempo, tra giovedì e venerdì.

I malviventi sarebbero entrati nel punto vendita attraverso un accesso posto sul retro, non visibile dalla strada statale. Sull’episodio indagano i carabinieri intervenuti sul posto.

Nella zona sono installate alcune telecamere di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero di ausilio agli investigatori.

Carmela Commodaro – S1TV