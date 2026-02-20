Furto di caffè in un supermercato, due denunciati e foglio di via per tre anni

Due persone di nazionalità rumena sono state denunciate in stato di libertà dalla polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato in concorso dopo un episodio avvenuto in un supermercato cittadino.

Per entrambe è stato inoltre disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia per la durata di tre anni.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione dei dipendenti dell’esercizio commerciale che, notando un ammanco di confezioni di caffè dagli scaffali, hanno osservato due persone allontanarsi con atteggiamento sospetto.

I soggetti erano accompagnati da un passeggino dal quale sporgeva parte di un involucro, circostanza che ha indotto il personale ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti della squadra Volante della Questura che hanno immediatamente fermato i due e proceduto a una perquisizione personale.

L’attività ha consentito di recuperare la merce sottratta, pari a 15 confezioni di caffè, successivamente sequestrate e restituite al titolare del supermercato.

A seguito degli accertamenti, e considerati anche i precedenti di polizia specifici, il Questore ha emesso nei confronti dei due soggetti il provvedimento di prevenzione del foglio di via obbligatorio, adottato dopo istruttoria della Divisione Anticrimine.