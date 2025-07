Furto di cavi elettrici lascia senza acqua diversi comuni del soveratese

Un grave episodio di furto di cavi elettrici ha messo fuori servizio l’Acquedotto Ancinale Basso, causando l’interruzione immediata del servizio idropotabile in diversi comuni del basso Ionio catanzarese.

La comunicazione urgente, diramata da Sorical (gestore del servizio idrico), ha allertato i sindaci di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Davoli, San Sostene, Satriano, Soverato, Gasperina, Montepaone, Montauro e Stalettì, avvisandoli dei disagi che colpiranno migliaia di residenti e turisti in piena stagione estiva.

Il furto, avvenuto presumibilmente nelle scorse ore, ha compromesso il regolare funzionamento dell’acquedotto, essenziale per l’approvvigionamento idrico di una vasta area.

Le autorità sono state informate e si attendono indagini per identificare i responsabili di un atto che ha ripercussioni significative sulla vita quotidiana della popolazione.

Sorical ha fatto sapere che le squadre tecniche sono già al lavoro per valutare l’entità del danno e avviare le operazioni di ripristino nel più breve tempo possibile. Tuttavia, data la natura del problema, i tempi per la completa normalizzazione del servizio non sono ancora stimabili.

I residenti e i titolari di attività commerciali sono invitati a fare un uso parsimonioso dell’acqua e, se possibile, a rifornirsi di scorte.

I comuni interessati stanno valutando l’attivazione di eventuali servizi sostitutivi, come autobotti, per far fronte all’emergenza, soprattutto per le utenze sensibili come ospedali e strutture ricettive.

Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata sulla situazione e sui tempi previsti per il ripristino del servizio. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione ai canali di comunicazione ufficiali dei rispettivi comuni e di Sorical per ricevere le ultime informazioni.