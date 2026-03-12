Furto milionario di farmaci oncologici in ospedale, due arresti

Nuovo furto di farmaci oncologici in Calabria. Presa di mira stavolta farmacia ospedaliera dell’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo. Un colpo milionario: sottratti farmaci oncologici, chemioterapici e biologici ad altissimo costo per un valore complessivo superiore a 1,2 milioni di euro.

Nelle scorse ore i carabinieri di Melito Porto Salvo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di alcuni soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, del furto aggravato dei medicinali.

L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Gli investigatori hanno lavorato per ricostruire la dinamica del furto e individuare i presunti responsabili della sottrazione dei farmaci salvavita, prodotti particolarmente sensibili e di elevato valore economico, normalmente destinati alle terapie oncologiche dei pazienti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, nel mirino dei responsabili sarebbero finiti farmaci oncologici, chemioterapici e biologici, medicinali caratterizzati da costi molto elevati e utilizzati in trattamenti terapeutici altamente specialistici.

La sottrazione di questi prodotti non rappresenta soltanto un danno economico ingente, ma comporta anche potenziali ripercussioni sull’organizzazione sanitaria e sulla disponibilità delle cure.

Il furto di farmaci oncologici rappresenta da anni uno dei fenomeni più allarmanti nel settore della sanità e della sicurezza farmaceutica. Si tratta di medicinali ad altissimo costo, spesso salvavita, utilizzati nelle terapie contro il cancro e in altri trattamenti specialistici. Proprio il loro valore economico elevato li rende particolarmente appetibili per le organizzazioni criminali.

I furti avvengono prevalentemente all’interno di ospedali, farmacie ospedaliere o depositi farmaceutici, dove i medicinali vengono conservati prima della distribuzione ai reparti. In molti casi i colpi sono pianificati nei minimi dettagli, con gruppi organizzati che conoscono perfettamente luoghi, tempi e modalità di stoccaggio dei farmaci.

Una volta sottratti, i medicinali finiscono spesso in circuiti di mercato nero internazionale, dove vengono rivenduti a prezzi inferiori rispetto a quelli ufficiali ma comunque molto remunerativi per i trafficanti.

Talvolta vengono reimmessi illegalmente nella filiera farmaceutica, con il rischio che prodotti non conservati correttamente o privi di tracciabilità arrivino fino ai pazienti.

Negli ultimi anni le autorità sanitarie e le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e rafforzato i sistemi di sicurezza nelle strutture ospedaliere, introducendo procedure di tracciabilità più rigide e sistemi di sorveglianza avanzati.

Nonostante ciò, il fenomeno continua a rappresentare una minaccia seria: oltre al danno economico per il sistema sanitario, il furto di farmaci oncologici mette a rischio la continuità delle cure e la sicurezza dei pazienti.