Gabriele Malgeri: un talento musicale calabrese pronto a conquistare i Club più esclusivi della Stagione 2025

Nel panorama musicale italiano, emergono spesso giovani talenti che riescono a catturare l’attenzione del pubblico con la loro passione e dedizione. Tra questi, spicca Gabriele Malgeri, in arte Daimon, un talentuoso batterista e percussionista calabrese che sta conquistando le piattaforme social con il suo innovativo format “Le percussioni stanno bene su tutto”. Nato a Reggio Calabria e residente a Locri, Gabriele ha saputo trasformare il suo amore per la musica in una carriera brillante che lo porta a viaggiare per tutta Italia. La sua versatilità artistica e il suo impegno lo hanno reso non solo un musicista affermato, ma anche un modello e un ambasciatore della cultura calabrese.

Con il nuovo format “Le percussioni stanno bene su tutto” che sta spopolando sui social, Gabriele Malgeri, talentuoso batterista e percussionista, si afferma ulteriormente nel panorama musicale del momento. 23 anni, nato a Reggio Calabria, risiede a Locri, ma la musica e le esperienze di studio e di lavoro lo portano a viaggiare spesso per tutta l’Italia.

Gabriele, nome d’arte Daimon, è un talento tutto calabrese che con la sua musica e la sua immagine porta all’esterno della regione tutta la passione e la bellezza di questa terra.

Dalla musica al fashion style con la recente esperienza di modello inserito nel portfolio della prestigiosa agenzia milanese “Identity”, con la quale ha seguito a Roma, presso il noto studio “Loomen”, il corso Élite portamento, posa fotografica e recitazione, sotto la guida di professionisti qualificati che, oltre ad avergli offerto nuove competenze, hanno contribuito ad arricchire e curare la sua immagine scenica.

Tra le sue esperienze recenti anche numerose interviste apparse su testate giornalistiche del settore, tra le quali “Vero settimanale” e “Gossip”. Un giovane ambasciatore della Calabria virtuosa, dunque, nato musicalmente a Gerace sotto la guida del M°Paolo Staltari, ha frequentato l’Accademia ABC di Bovalino, perfezionandosi poi con alcune masterclass del noto M°Massimo Cusato, fino ad approdare all’Accademia Lizard di Firenze e alle “Scuderie Capitani” di Tarquinia, sotto la guida del suo direttore il M°Gianluca Capitani.

Esperienze, queste, che lo hanno fatto crescere umanamente e professionalmente ed hanno contribuito a perfezionare il suo tocco che, certamente, è destinato a lasciare una traccia indelebile.

Durante la scorsa stagione ha suonato nei più prestigiosi club tra la costa jonica e quella tirrenica da Locri, Siderno, Roccella e Palmi, passando per Cirò e Cariati, città, quest’ultima che frequenta spesso e che ha ospitato una sua performance, lo scorso gennaio, durante una manifestazione presso lo storico Liceo “Patrizi”.

Oltre alle performance musicali, nella sua agenda figura anche la partecipazione, lo scorso febbraio, al MIDO Eyewear Show di Milano (la fiera dell’ottica che ospita i brand più importanti e le nuove collezioni Fashion & Luxury), come testimonial per uno storica boutique ottica di Gioiosa Jonica.

Le performance di Gabriele Malgeri sono un’esperienza coinvolgente e dinamica che cattura immediatamente l’attenzione del pubblico. Durante i suoi spettacoli, che diventano un evento unico, Gabriele integra le percussioni in vari generi musicali, dimostrando la sua versatilità e la capacità di adattarsi a diverse atmosfere e stili.

Il suo talento emerge attraverso un utilizzo sapiente e creativo di djembè, congas, darbuka, e altri strumenti a percussione, anche elettronici, creando ritmi travolgenti e melodie incalzanti che fanno vibrare il cuore degli spettatori.

Un elemento distintivo delle sue esibizioni è l’interazione diretta con il pubblico che Gabriele ama coinvolgere rendendolo parte attiva dello spettacolo, creando un’atmosfera di festa e di condivisione, in cui la musica diventa un linguaggio universale che unisce tutti i presenti.

Con l’introduzione sui social del nuovo format “Le percussioni stanno bene su tutto”, Gabriele ha portato le sue performance a un nuovo livello, all’interno del quale il pubblico richiede nei commenti il brano musicale che vorrebbe ascoltare con l’integrazione delle percussioni. Questo approccio innovativo non solo mette in evidenza la maestria tecnica di Gabriele, ma anche la sua capacità di interpretare e reinventare la musica in modi inaspettati e originali. Una personalità solare e coinvolgente quella di Gabriele Malgeri, cresciuto con un team tutto giovane che cura la sua immagine, la produzione, affidata a Gianluca Crisafi ed il videoediting a Mattia Melia.

Gabriele Malgeri, con la sua passione e il suo talento, continua a dimostrare che la musica non conosce confini. Daimon è più di un semplice artista; è un ambasciatore della cultura calabrese.

La sua musica, la sua immagine e la sua energia travolgente sono un richiamo costante alle radici e alla bellezza della Calabria, dimostrando che con passione e determinazione, tutto è possibile. Con il suo nuovo format, sta conquistando il cuore di molti, portando un pezzo di Calabria in tutta Italia. Un esempio vivente di come la dedizione e il talento possano trasformare i sogni in realtà.

Non è sorprendente che molti prestigiosi club e discoteche lo abbiano già contattato e se lo contendano per la stagione estiva 2025.