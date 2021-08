“Gagliato & dintorni” fa il giro del mondo in Digital Edition

La guida cartacea “Gagliato & dintorni – vademecum per il turista” è diventata anche digital edition nei comodissimi formati eBook, ePub e soprattutto Pdf EdiViP per soddisfare le richieste, sempre più numerose di gagliatesi, e non, sparsi in ogni angolo del mondo.

Questa piacevole pubblicazione, tradotta anche in inglese e leggibile anche off-line, racchiude – in sintesi – tutto ciò che è importante sapere (storia, arte, cultura, ecc.) di questo centro collinare in provincia di Catanzaro, a due passi da Soverato e da Serra San Bruno. Alcune pagine, peraltro, sono dedicate agli itinerari tra le coste dello Jonio soveratese e le Serre.

• L’edizione in lingua italiana, in formato Pdf EdiViP, si può ottenere – gratuitamente, su smartphone, tablet, PC o Mac – effettuando il download direttamente da SoveratoWeb.

Per scaricarla, è sufficiente fare un click sulla copertina sottostante.