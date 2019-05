Gagliato, monitor esterno collegato al portale web del Comune

Un monitor esterno con funzione touch screen – collegato 24 ore su 24 al portale web del Comune è stato installato sul lato del municipio di Gagliato che si affaccia sul corso Margherita.

L’iniziativa si prefigge di informare – in maniera semplice e costante – non solo i cittadini residenti ma anche turisti e visitatori sull’attività dell’ente comunale e sugli eventi in programma. Un website pubblico, dunque, a disposizione degli utenti, che va ancora arricchito di contenuti culturali, storia, geografia, turismo, personaggi, ecc.

Il progetto rientra nella Comunicazione e promozione del territorio in atto in tutt’Italia, per cui – inutile dirlo – è molto importante associare al sito anche gli account dei Social Media più diffusi nel mondo: da facebook a instagram fino a twitter. Di estrema importanza, anche l’eventuale creazione di altre postazioni e la possibile collocazione di un display (mega schermo) in piazza, magari di fronte alla chiesa parrocchiale, la zona più frequentata. (GagliatoNews)