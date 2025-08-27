Gagliato stasera si prepara per la “Sagra della Pannocchia”

L’Associazione Turistica Pro Loco di Gagliato annuncia con entusiasmo il ritorno di uno degli eventi più attesi dell’estate locale: la “Sagra della Pannocchia”.

L’appuntamento, che celebra un prodotto fondamentale della tradizione contadina, si terrà stasera mercoledì 27 agosto 2025.

​

La serata avrà inizio alle ore 21:00 presso il circolo “Domenico Aspro”. L’evento promette di essere una festa all’insegna del gusto e della convivialità, dove i partecipanti potranno assaporare le pannocchie cucinate secondo le ricette tradizionali e vivere un momento di aggregazione e riscoperta delle radici del territorio.

​Questa sagra non è solo un’occasione per gustare prodotti tipici, ma anche un modo per valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico di Gagliato.

La Pro Loco invita residenti e visitatori a partecipare numerosi per onorare le tradizioni locali e passare una serata piacevole in compagnia.