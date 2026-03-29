Gagliato, un risultato storico: il sindaco Salvatore Sinopoli nel Consiglio provinciale di Catanzaro

Un piccolo borgo delle Preserre che conquista spazio nelle istituzioni: è questo il significato politico, ma anche simbolico

Gagliato scrive una pagina politica destinata a restare negli annali del territorio: il sindaco Salvatore Sinopoli è stato eletto nel Consiglio provinciale di Catanzaro con 4479 voti di preferenza, risultando il più votato della lista “La Provincia ci Lega”. “Un’affermazione di grande rilievo politico e simbolico” afferma lo stesso Sinopoli.

“Le elezioni provinciali del 28 marzo 2026 – scrive in una nota – hanno segnato un passaggio importante per l’assetto amministrativo del territorio. In un sistema elettorale di secondo livello, dove votano sindaci e consiglieri comunali e il peso del voto è proporzionale alla popolazione dei comuni, l’affermazione di un rappresentante di un piccolo centro assume un valore ancora più rilevante”.

Gagliato è uno dei comuni più piccoli della provincia, e proprio per questo l’elezione di Sinopoli rappresenta un risultato storico. “Non si tratta soltanto di una vittoria personale, ma del riconoscimento di un territorio spesso ai margini delle dinamiche decisionali” il commento del neo consigliere provinciale.

Sinopoli, già riconfermato sindaco nel 2024 con un ampio consenso), ha costruito negli anni una figura amministrativa solida, radicata nel territorio e capace di dialogare con realtà più grandi. La sua candidatura nella lista “La Provincia ci lega” – una delle cinque in campo in questa tornata elettorale – si inseriva in un contesto politico competitivo, dominato dai grandi centri urbani.

In un’elezione dove città come Catanzaro e Lamezia Terme incidono in maniera determinante per via del voto ponderato, l’elezione di un sindaco di un piccolo comune rompe gli equilibri tradizionali. È il segnale che anche le aree interne possono incidere, se riescono a fare rete e ad esprimere una rappresentanza credibile.

Per le Preserre, spesso penalizzate da spopolamento e carenza di servizi, si apre ora una possibilità concreta di avere una voce diretta nei processi decisionali provinciali. L’ingresso di Sinopoli nel Consiglio provinciale non è solo un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Le aspettative sono alte: infrastrutture, sanità territoriale, viabilità e sostegno ai piccoli comuni sono temi centrali per l’area.

“La sfida sarà trasformare questo risultato politico in azioni concrete, capaci di ridurre il divario tra centro e periferia” l’impegno del sindaco di Gagliato: “Per il mio paese e per l’intero comprensorio delle Preserre, quella di ieri non è stata una semplice elezione. È stata la dimostrazione che anche i piccoli paesi possono contare, portando nelle istituzioni la propria identità, le proprie esigenze e la propria visione di sviluppo”.

Un risultato storico, dunque, che segna un precedente importante e apre una nuova fase per la rappresentanza dei territori minori nella provincia di Catanzaro.