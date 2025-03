Gal “Serre Calabresi”, il progetto “Ter.Re” per promuovere territorio e un turismo slow

L’impegno del Gal “Serre Calabresi” per la promozione del territorio, attraverso la valorizzazione delle sue risorse e di un turismo sostenibile ed esperienziale, si implementa di nuovi progetti e strumenti.

Sottoscritta la convenzione con il Dipartimento Turismo della Regione Calabria, il Gal “Serre Calabresi”, capofila dell’Ats – Associazione Temporanea di Scopo, costituita con il Gal “Terre Locridee” e Gal “Terre Vibonesi”, procede speditamente a dare attuazione al progetto “Ter.Re – Territori in Rete”.

«Un’azione finalizzata – ha spiegato il presidente Marziale Battaglia – a creare una rete degli operatori di diversi settori: turistico, agroalimentare, artigianale, per giungere, attraverso un processo di partecipazione e di cooperazione, ad avviare un percorso di strutturazione e qualificazione dell’offerta, dell’ospitalità e dell’accoglienza. In tale direzione si intendono sviluppare servizi innovativi per la valorizzazione delle produzioni e del territorio, delle ricchezze naturalistiche e delle peculiarità storico-culturali».

Al progetto è stata concessa una dotazione finanziaria di 700 mila Euro, derivante dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

Sono quattordici i comuni ricadenti nell’Area della Strategia Nazionale Aree Interne (Snai) Versante ionico – Serre, interessati nel progetto.

Specificamente ne sono destinatari per il Versante ionico: Badolato, Guardavalle, Isca, Sant’Andrea e Santa Caterina. Per la Valle dello Stilaro l’azione si rivolge ai comuni di Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Riace e Stilo. Per le Serre, infine, sono interessati i comuni di Fabrizia, Mongiana e Serra San Bruno.

«Il Gal “Serre Calabresi” – ha illustrato ancora il presidente – oltre ad occuparsi dell’attuazione del Piano di Azione locale nell’ambito del Psr, già da qualche tempo sta operando per la crescita del turismo sostenibile nell’area. L’azione del progetto “Ter.Re”, inoltre, si integra con le azioni previste con il progetto “Le Montagne del Sole”, avviato a luglio 2024 e finanziato dal Ministero del Turismo, e con altri progetti di prossimo avvio».

Tra le prime azioni poste in essere per l’attuazione del progetto “Ter.Re”: la recente partecipazione alla Bit – Borsa internazionale del Turismo, assieme al Gal “Terre Locridee”, nel panel organizzato dalla Regione Calabria e la presenza nello stand della stessa».

Responsabile del progetto è stato nominato, da parte del Consiglio di Amministrazione del Gal, l’ingegnere Alessandro Zito.

«In questa fase – ha informato Zito – si stanno organizzando incontri conoscitivi sul territorio per individuare le aziende da coinvolgere nelle azioni programmate nell’ambito dell’intervento “Ter.re”, che prevedono attività coordinate e sinergiche per uno sviluppo integrato del sistema turistico. Nella fase successiva si procederà alla selezione dei collaboratori che dovranno occuparsi, tra l’altro, anche di individuare gli attrattori culturali, storici, ambientali, enogastronomici che rappresenteranno punti di forza dell’accoglienza turistica di un territorio dalle innumerevoli potenzialità».