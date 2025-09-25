Gal “Serre Calabresi”, in consegna le stazioni di ricarica per e-bike presso i vari comuni

Continua l’impegno del Gal “Serre Calabresi” in direzione del turismo lento che promuova il territorio e salvaguardi l’ambiente.

In questi giorni sono in consegna presso i comuni facenti parte del territorio dell’Agenzia di Sviluppo, le 34 postazioni di ricarica per bici elettriche previste dal progetto ““E-bike Chargers (Ebic)”, che il Consiglio di Amministrazione del Gal ha posto in essere con fondi aggiuntivi, derivanti da un’economia di spesa al di fuori del Piano di Azione locale.

Con il progetto, a regia diretta del Gal, si intende incrementare il territorio rurale di servizi, finalizzati a rafforzare l’offerta turistica, a dare impulso al cicloturismo, a favorire la creazione di percorsi connessi con la Ciclovia dei Parchi e di sentieri che consentano di raggiungere tutti i comuni dell’area.

Nello specifico si stanno dotando i comuni di una colonna di servizio bike utilizzabile, per la ricarica e per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria che possono rendersi necessari ad una bicicletta normale o elettrica, durante un’escursione. Ogni colonnina sarà dotata di rastrelliera, con posti per quattro bici. I comuni interessati, si occuperanno dell’installazione delle stazioni, della loro successiva manutenzione e sosterranno il costo dell’elettricità per fornire un servizio gratuito ai cicloturisti.

Ogni stazione di ricarica, sarà dotata anche di un pannello con due Qr code: uno con la mappa interattiva contenente l’indicazione dei siti di installazione dei dispositivi, in modo che i cicloamatori possano programmare i loro tragitti anche in base alle postazioni di ricarica e l’altro che rinvierà ad indicazioni su ciclovie e sentieri di collegamento del territorio. La scelta del Qr code consentirà di avere materiale informativo sempre aggiornato.

«La mobilità sostenibile e il turismo slow sono tra le principali direttrici della Strategia di Sviluppo che guida l’azione del Gal “Serre Calabresi”, ma anche degli interventi realizzati al di fuori del Pal, grazie all’utilizzo di risorse nazionali e comunitarie, nell’ambito di progetti in fase di attuazione, quali la Strategia nazionale delle Aree interne (Snai) del Versante Ionico-Serre e “Le Montagne del Sole”» ha osservato il presidente del Gal “Serre Calabresi”, Marziale Battaglia.

«Favorire la mobilità sostenibile e la valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio, significa anche contribuire alla riscoperta delle tradizioni dei luoghi, del patrimonio culturale, storico e architettonico dei borghi e comuni interessati, in un’ottica ampia di sviluppo che si lega con interventi relativi all’accoglienza diffusa, alla vendita e alla somministrazione di prodotti tipici ed enogastronomici, alla nascita di botteghe artigiane. L’impegno del Gal continuerà per incrementare di servizi sul territorio, a promuoverne l’attivazione a beneficio di cittadini e turisti» ha informato ancora Battaglia.