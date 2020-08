Game & Smartphone: i titoli e i generi di un fenomeno non solo generazionale ma che investe un’intera era, quella del digitale

Al 58% dei giovani tra i 12 e i 19 anni piace giocare online con altri giocatori. 120 minuti al giorno è il tempo che dedicano ai videogiochi durante il fine settimana; 60 minuti in media in settimana (Fonte: www.giovaniemedia.ch).

Lo smartphone è ad ogni effetto una sorta di estensione del nostro corpo, una specie di arto allungato che ci dà immediato accesso al mondo digitale.

E, nello sterminato universo del web, i giochi on line riscuotono ampio interesse. Non solo dalle fasce più giovani ma anche da parte della popolazione adulta.

Abbiamo visto nei mesi scorsi come eventi ‘esterni’, ovvero quelli appartenenti al mondo reale si sono riverberati all’interno della rete con il boom di download dell’app HouseParty, in particolare da parte degli under 25 che l’hanno usata per ritrovarsi virtualmente in gruppo ma anche e soprattutto per giocare on line grazie alla condivisione dello schermo e ai min-igiochi disponibili all’interno delle videochat.

Ottima trovata per la proprietaria Epic Games, ovvero la stessa società dietro Fortnite che sta registrando un successo ormai in crescita da anni dove le brevi sessioni di gioco di 20-25 minuti con un meccanismo iper gratificante di azione-ricompensa la tengono in cima alle top ten dei mobile game.

Ma per capire meglio come mai i giochi da telefonino hanno tanto successo può aiutarci conoscere le varie tipologie di genere e quali sono o sono stati alcuni dei titoli trainanti.

Ognuno di questi giochi rintraccia una passione, si presta alla condivisione in gruppo, risponde ad un’esigenza di intrattenimento che spiega il perché di una così ampia diffusione.

Azione: i giochi basati sulla rapidità e sulla reazione. E The Sims Social è ormai il gioco più giocato su Facebook che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo, remake di The Sims.

Avventura: per avanzare di livello, risolvere enigmi, cercare oggetti.

Picchiaduro (Beat’em ups): di combattimento, dove per vincere bisogna usare pugni, armi, ovviamente virtuali, o abilità particolari. In questo caso citiamo Slap Kings.

Casual games: di breve durata, ideali negli intermezzi della vita quotidiana.

Edutainment o rompicapo: il fulcro è la risoluzione di compiti assegnati.

Giochi di divertimento / di società: varianti online dei giochi di società classici.

Giochi salta e corri (Jump & Run): dove bisogna correre, scavalcare ostacoli e battere gli avversari.

Giochi di fortuna, gambling: quelli offerti in un ambiente virtuale che richiama i classici casinò. Con tanto di tavolo verde, croupier in live chat, slot e bonus. Tra i più gettonati i giochi di Betnero.

Giochi di corsa: soprattutto automobilistiche o motociclistiche. Qui è Real Racing 3 che conta quasi 7 milioni di download.

Giochi di ruolo: vengono giocati spesso online con o contro altri giocatori.

Gli sparatutto noti come Shooter: da soli o in team si combattono gli avversari impiegando armi da fuoco. Spesso giocati in soggettiva.

Giochi sportivi: praticamente tutte le discipline sportive possono essere giocate sotto forma di videogioco. I giocatori possono confrontarsi con il computer o con avversari «veri».

Giochi di strategia: sono incentrati su considerazioni tattiche e calcoli di previsione. Il protagonista dirige intere nazioni, conduce battaglie, popola nuovi territori ed esplora l’universo.

Giacché vita reale e universo digitale non sono più tangenti ma si sono compenetrati oramai non è più tanto difficile comprendere il motivo di un così diffuso gradimento da parte degli utenti di giochi accessibili da smartphone.