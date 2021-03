Gaming e 5G: la nuova tecnologia di connessione rivoluzionerà il mondo dei videogiochi

Il settore del gaming continua a crescere a dismisura, conquistando un numero sempre più elevato di giocatori e mettendo a disposizione sempre più funzioni e tecnologie. Se si pensa a solo 20 anni fa dove per giocare erano indispensabili delle componenti via cavo e dei supporti hardware specifici, oggi il gaming è diventato qualcosa di completamente nuovo, accessibile comodamente in movimento.

Proprio gli smartphone sono lo strumento più usato per giocare ai videogiochi, motivo per cui non sorprende che l’arrivo della nuova connessione 5G possa avere un impatto importante in questo mercato. Gaming e 5G sono completamente interconnessi, tanto che i vantaggi ottenibili dalla nuova connessione sono particolarmente evidenti quando si considerano attività di gioco online.

I videogiochi comprendono sempre più funzioni che richiedono l’uso della connessione Internet, tanto che in alcuni casi non è possibile giocare senza essere collegati alla rete. Un esempio può essere quando si vuole giocare con free spins usando giri gratis in delle slot, dove spesso non si può neanche caricare il titolo senza avere connessione Internet. Nonostante ciò, sono tantissimi i giochi che richiedono di essere connessi per sfruttare al massimo le potenzialità e, in alcuni casi, interagire con gli altri utenti.

Come cambierà il gaming grazie alla connessione 5G?

Il 5G, essendo una nuova tecnologia di connessione, offre vantaggi incredibili per le attività di gaming. Ecco quali sono:

● Maggiore velocità. Quando si pensa al 5G, la prima caratteristica che viene in mente è sicuramente la maggiore velocità rispetto alla soluzione 4G passata. Si parla di una velocità che potrebbe essere fino a 100 volte superiore in alcuni casi, permettendo di navigare e giocare alle slot online per esempio in un modo completamente nuovo, senza più tempi di caricamento o ritardi, nemici di ogni videogiocatore.

● Maggiore stabilità. Oltre alla velocità, è importante non sottovalutare anche la stabilità di connessione, elemento importante quando si gioca online. Si può disporre della connessione più veloce disponibile, ma se questa registra degli alti e bassi non offrendo delle prestazioni stabili, l’esperienza di gioco non sarà sicuramente delle migliori. Il 5G ha anche il vantaggio di essere più stabile rispetto alle altre connessioni, permettendo ai giocatori di accedere ad alta velocità in modo costante.

● Numero più elevato di giocatori contemporaneamente. Il terzo e ultimo vantaggio che i gamer potranno sfruttare passando alla connessione 5G è la compatibilità con un numero più elevato di connessioni contemporaneamente. Questo vuol dire che più persone possono collegarsi alla rete 5G senza sovraccaricarla, consentendo, potenzialmente, a più utenti di giocare contemporaneamente nel momento in cui questa tecnologia di rete sarà disponibile liberamente. Si tratta di un vantaggio che è tenuto d’occhio anche da molte società che puntano ad ampliare le funzioni di gioco consentendo l’accesso a sempre più giocatori.

Ricapitolando, gaming e 5G sono due realtà collegate tra loro. Qualsiasi gamer da smartphone non potrà fare a meno di adoperare la nuova connessione nel caso in cui voglia giocare al massimo delle prestazioni e con la grafica migliore disponibile.