Gaming in tasca: prospettive rosee del mercato mobile nonostante le criticità storiche

È stato dichiarato a più riprese che il mercato del mobile è entrato in una fase di profonda crisi, a causa soprattutto del sovrapprezzo delle memorie e della carenza dei componenti per l’elettronica.

L’ultima ricerca di Omdia rivela che il terzo trimestre del 2026 è stato il peggiore nella vendita degli smartphone dal 2013. Le vendite sono diminuite del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato fa riflettere soprattutto alla luce delle stime più che positive che giungono, invece, dal rapporto sul mercato dei giochi per il mobile.

Il Report di Mordor Intelligence che ha stilato l’analisi arriva ad ipotizzare che ci sarà un tasso di crescita del 9,8% tra il 2027 e il 2032, anno quest’ultimo in cui si dovrebbe raggiungere il traguardo di 259,2 miliardi di dollari.

A favore di questi dati ci sarebbero diversi fattori come l’espansione della rete 5G, che migliora la fruibilità dei giochi su smartphone, inclusi quelli con grafica avanzata. Inoltre, con l’IA è possibile aumentare il coinvolgimento del giocatore con contenuti personalizzati e aggiornati in tempo reale.

Se in passato, poi, giocare da smartphone significava comunque essere vincolati alla capacità dell’hardware di riprodurre il gioco, oggi le cose sono nettamente cambiate. Tra cloud gaming e progressive web app, la potenza di calcolo dello smartphone non è più prioritaria.

I siti web oggi sono in grado di offrire interfacce perfettamente adattabili agli smartphone, con funzionalità e modalità di navigazione sempre più vicine a quelle delle applicazioni disponibili sugli store. Un esempio di questa evoluzione arriva dalle piattaforme di iGaming, che hanno ampliato la possibilità di accedere ai propri servizi anche attraverso il browser mobile, senza dover necessariamente ricorrere a un’applicazione dedicata.

Il passaggio al browser richiede anche una progettazione attenta degli spazi e dei comandi. Nelle slot online, l’interfaccia deve conciliare l’area di gioco con pulsanti touch e informazioni su regole e puntate, mantenendo testi e valori leggibili anche sui display più piccoli. A questo si aggiunge la gestione delle risorse grafiche: immagini e animazioni incidono sui tempi di caricamento e sulla fluidità, in relazione alla connessione e alle caratteristiche dello smartphone. L’evoluzione dell’offerta mobile passa quindi anche dal lavoro di adattamento dei contenuti a dispositivi diversi, compresi quelli con capacità più limitate.

A favorire l’andamento positivo del settore contribuisce anche la diffusione dei pagamenti digitali, sempre più integrati nei servizi online e apprezzati per la praticità delle operazioni.

Si aggiunge la capacità dei nuovi contenuti ludici di rispondere alle abitudini degli utenti digitali, maggiormente orientati verso esperienze brevi, flessibili e facilmente accessibili.

In sintesi, l’intero comparto del mobile si trova in un contesto economico e storico complesso, costellato da svariate sfide. Eppure, la capacità di adattarsi alla nuova utenza e i nuovi input tecnologici potrebbero rendere queste sfide meno compromettenti per la sua esistenza.