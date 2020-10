Gara casalinga con Marignano per il Volley Soverato

Reduce da sue successi, il Volley Soverato si appresta ad affrontare al “Pala Scoppa” l’Omag San Giovanni Marignano per il quinto turno di campionato del girone est.

Si ritorna a giocare in casa, contro la squadra dell’ex coach Saia, terza in classifica, che sinora ha vinto tutte le partite giocate.

Otto i punti in classifica per le calabresi, che hanno fatto passi da gigante nelle ultime due partite, bissando contro Montecchio il successo ottenuto una settimana fa contro Macerata. Riparbelli, autrice di un ottima prestazione, e compagne sono apparse sempre concentrate ed in partita, merito oltre che del gruppo anche del sapiente lavoro di coach Napolitano, che sfrutterà appieno il poco tempo a disposizione per studiare i punti deboli dell’avversario che nell’ultimo turno ha riposato.

Domenica il match avrà inizio alle ore 17.