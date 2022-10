Gara d’esordio per il Nuovo Basket Soverato nel campionato di serie D di pallacanestro: al Palascoppa arriva la Cestistica Gioiese, squadra esperta e sempre ostica. I ragazzi di coach Pirillo faranno così il loro debutto nella stagione agonistica 2022/2023.

Dopo la fase della preparazione atletica e dei duri allenamenti, è finalmente arrivato il momento di far rimbalzare la palla a spicchi sul parquet di casa: appuntamento per domenica 16, ore 18! L’invito, come al solito, è di riempire gli spalti del palazzetto per tifare tutti insieme per i nostri cagnacci! Non mancate!