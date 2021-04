Gasperina, disservizi quotidiani alle Poste da terzo mondo

Riceviamo e pubblichiamo:

Questa mattina, recatomi presso l’Ufficio postale sito nel comune di Gasperina, per effettuare una operazione di sportello, nello specifico versare una somma di denaro, sono stato respinto dall’operatore poichè, a suo dire, sprovvisto della chiave della cassaforte di servizio e, per questo motivo, impossibilitato ad effettuare operazioni per contante.

Nell’Italia del III° millennio si assiste a disservizi di questo genere; per di più in un paesino abitato a maggioranza da persone anziane e con l’ufficio postale ubicato nel comune più vicino (Montauro CZ) a 2,5 km, aperto per soli 2 giorni a settimana.

Una vergogna inaudita.

Saverio Catrambone