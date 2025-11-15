Gasperina, gratitudine per i Carabinieri dopo l’arresto di una banda di truffatori

Il Sindaco di Gasperina, Gregorio Gallello, ha espresso profonda gratitudine e sollievo a nome dell’intera comunità dopo l’arresto di una banda di malviventi che aveva creato allarme nel comune e nella vicina Montauro, prendendo di mira e derubando persone anziane.
In una nota diffusa sui social, il Sindaco ha sottolineato che le “preoccupazioni e le paure ora appaiono un brutto ricordo” grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri che, in soli due giorni, hanno provveduto ad arrestare quattro persone.
Gallello ha rivolto un ringraziamento particolare al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Domenico Misogano, e a tutti i militari in servizio per l’efficienza dimostrata e l’impegno quotidiano nel garantire legalità e sicurezza.
Un ulteriore ringraziamento è stato indirizzato al Capitano della Compagnia di Soverato, Gianluca Girardo, per aver partecipato personalmente all’operazione.
Il Sindaco ha concluso la sua dichiarazione enfatizzando l’importanza della collaborazione civica, notando che le segnalazioni e la “presenza attiva da parte di alcuni nostri cittadini” sono state cruciali.
Ha ribadito la necessità di riporre fiducia nelle forze dell’ordine e di tutelare il prestigio delle Istituzioni attraverso il rispetto della legge, definendo l’accaduto come “una bella pagina di legalità” per Gasperina.