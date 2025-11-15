Gasperina, gratitudine per i Carabinieri dopo l’arresto di una banda di truffatori

​Il Sindaco di Gasperina, Gregorio Gallello, ha espresso profonda gratitudine e sollievo a nome dell’intera comunità dopo l’arresto di una banda di malviventi che aveva creato allarme nel comune e nella vicina Montauro, prendendo di mira e derubando persone anziane.

​In una nota diffusa sui social, il Sindaco ha sottolineato che le “preoccupazioni e le paure ora appaiono un brutto ricordo” grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri che, in soli due giorni, hanno provveduto ad arrestare quattro persone.

​Gallello ha rivolto un ringraziamento particolare al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Domenico Misogano, e a tutti i militari in servizio per l’efficienza dimostrata e l’impegno quotidiano nel garantire legalità e sicurezza.

Un ulteriore ringraziamento è stato indirizzato al Capitano della Compagnia di Soverato, Gianluca Girardo, per aver partecipato personalmente all’operazione.

​Il Sindaco ha concluso la sua dichiarazione enfatizzando l’importanza della collaborazione civica, notando che le segnalazioni e la “presenza attiva da parte di alcuni nostri cittadini” sono state cruciali.

Ha ribadito la necessità di riporre fiducia nelle forze dell’ordine e di tutelare il prestigio delle Istituzioni attraverso il rispetto della legge, definendo l’accaduto come “una bella pagina di legalità” per Gasperina.