Gasperina, il dialetto diventa eredità comune: presentato il progetto etimologico “Koinè”

Un’ampia e sentita partecipazione di pubblico ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale di “Koinè”, l’opera dedicata alla ricerca etimologica sul dialetto di Gasperina. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale ed eseguito con cura dalla Biblioteca Comunale “S. Grande”, segna un punto fermo nella salvaguardia della memoria storica e linguistica del territorio.

​A guidare l’incontro con misura ed efficacia è stata Maria Russo, che ha coordinato gli interventi dei relatori d’eccezione: il professore Ulderico Nisticò e l’editore Oreste Pace, la cui presenza ha offerto spunti di riflessione di alto profilo sul valore delle radici linguistiche locali.

​Entusiasta il sindaco di Gasperina, Gregorio Gallello, che a margine dell’incontro ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai cittadini e agli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa:

​«Grazie per la straordinaria partecipazione alla presentazione del nostro Koinè; una ricerca etimologica sul dialetto di Gasperina da condividere con la comunità e da integrare negli anni futuri. La presenza del professore Ulderico Nisticò e dell’editore Oreste Pace Edizioni ha arricchito una presentazione ben organizzata dalla biblioteca comunale “S. Grande” e ben moderata da Maria Russo.»

​L’iniziativa non vuole essere un semplice punto d’arrivo, bensì il primo tassello di un’opera aperta, destinata a crescere nel tempo attraverso il contributo attivo della cittadinanza. Il primo cittadino ha infatti concluso con una vera e propria chiamata all’azione per tutta la comunità:

​«Il viaggio etimologico del nostro dialetto è appena iniziato. Da oggi, ognuno deve farlo proseguire.»

​Il progetto “Koinè” si candida così a diventare uno strumento vivo di identità culturale, capace di unire le generazioni nel recupero e nella valorizzazione delle parole della propria storia.