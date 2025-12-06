Gasperina presenta il calendario degli eventi natalizi 2025

Il Comune di Gasperina ha pubblicato il ricco programma di “Natale a Gasperina 2025”, una rassegna di eventi che dal 7 dicembre al 6 gennaio animerà il paese con iniziative dedicate a famiglie, tradizioni e cultura locale, in collaborazione con associazioni, parrocchie e realtà del territorio.

Il calendario si apre il 7 dicembre con l’iniziativa “Caro Babbo ti scrivo” all’oratorio M. Grande, mentre l’8 dicembre in piazza E. Fermi si terrà l’accensione dell’albero di Natale e dei mercatini. Nei giorni successivi sono previste presentazioni di libri, tombolate popolari e attività per bambini, tra cui il Gran Villaggio di Babbo Natale.

Il programma prosegue con concerti, tra cui il Concerto natalizio del 19 dicembre e il Concerto di Natale del 23, proiezioni di film e momenti aggregativi come la Zeppolata del 19 dicembre. Ampio spazio anche alle tradizioni con l’atteso Presepe vivente, realizzato dal Sotterraneo APS e articolato in più date: 27 e 28 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Il 20 dicembre è in programma lo spettacolo “Il Natale siamo noi!” a Gasperina Marina, mentre il 26 dicembre si terrà una grande tombola sociale con buffet. La rassegna si chiuderà il 6 gennaio con l’arrivo della Befana e un evento finale dedicato ai più piccoli.

Un mese di appuntamenti pensati per valorizzare lo spirito natalizio e rafforzare il senso di comunità, grazie al contributo delle associazioni locali e al supporto della Regione Calabria e del programma POC 2014/2020.