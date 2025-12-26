Gasperina si trasforma in una Betlemme vivente: torna il “Presepe Vivente” XXII Edizione

Il borgo di Gasperina si appresta a rivivere l’emozione del Natale con la ventiduesima edizione del suo celebre Presepe Vivente. Organizzato dall’Associazione “Il Sotterraneo” A.P.S., l’evento di quest’anno si presenta sotto il suggestivo titolo “Pellegrini di Speranza”, un tema che invita alla riflessione e alla spiritualità attraverso la rappresentazione delle figure umane nell’umile contesto della natività.

​Un appuntamento con la storia e la fede

​L’evento, riconosciuto dal Ministero della Cultura (MIC) per la valorizzazione del patrimonio immateriale, non è solo una rievocazione religiosa, ma un vero e proprio tuffo nel passato che coinvolge l’intera comunità.

Le date da segnare in calendario sono il 27 e 28 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026.

​Cosa aspettarsi: il percorso

​Dalle ore 17:30 alle 20:30, Piazza E. Fermi e le zone limitrofe diventeranno il palcoscenico di una rappresentazione in scene che promette di incantare visitatori di ogni età.

Oltre alla cura scenografica delle ambientazioni storiche, i partecipanti potranno godere di un percorso gastronomico dedicato ai sapori della tradizione, rendendo l’esperienza un piacere anche per il palato.