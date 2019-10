Gasperina, vendemmia d’autore

La vendemmia di Gasperina e l’eccellente vino che ne deriva impegna non solo in prima persona il primo cittadino, Gregorio Gallello che ha fatto bella mostra di sè sui social durante la raccolta dell’uva per testimoniare il valore del nettare degli dei made in Gasperina, ma ispira anche gli artisti.

Non è riuscito a tenere fermo il pennello Antonio Raspa, nome de plume Tony l’Artista, un professionista prestato all’arte o forse il contrario a guardare le sue opere. Tony – come lui stesso spiega – dopo avere letto l’articolo “Gasperina, il sindaco e la vendemmia” ha sentito uno stimolo profondo nell’animo e ha pensato di immortalare con i suoi pennelli l’immagine del sindaco in azione.

“Una scena del genere afferma Tony l’Artista, a un pittore ipersensibile come me che dipinge da più di cinquant’anni il classico, il figurativo e l’iperrealismo non poteva certamente passare inosservata”. E a noi invece non è passato inosservato il suo dipinto a cui abbiamo pensato di dedicare un post che rappresenta un’occasione in più per valorizzare il buon vino di Gasperina e dare atto al pittore Tony, gasperisano doc del suo talento. Bravo Tony. Una vera vendemmia d’autore. Alla salute !!

Fabio Guarna – Soverato News –