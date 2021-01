Gegè Reitano saluta Catanzaro con la voce di Mino in un “abbraccio” calabrese

Un mattino migliore, eccoci travolti dalla sorpresa che la gente on-line si è fermata a vedere e sentire, in un battito “REITANO” come inno di una terra tanto amata. Mino e i suoi fratelli nel racconto che ci incuriosisce tutti, per il prestigio della sua stessa famiglia, con i fratelli volti a quei bei ricordi, dove il tempo non sembra svanire e chiede qualcosa di importante a Catanzaro.

Gegè Reitano e la sua inseparabile moglie Maria, guidano la fortunata live streaming su Catanzaro Village, portandoci tutti in una bellissima piazza di Reggio Calabria, intitolata proprio al grande MINO REITANO, per il lustro leggendario che ha segnato, così, un tempo infinito.

Durante l’ incontro i post e messaggi di stupore con fraterna condivisione per tutta Italia, mentre Emilio Barone tiene tra le mani il libro ” MINO REITANO E I SUOI FRATELLI”, parlando a cuore aperto tra lacrime di commozione e con Valentina Vono, impegnata a sostenere il delicato momento, frutto di una diretta “storica”. Da qui la volontà di Gegè, nella speranza che a CATANZARO, capoluogo di Regione, possa presto concretizzarsi un pubblico ricordo del compianto fratello Mino.

Il Digital Show in edizione straordinaria, ha così nutrito il suo palinsesto artistico, consapevole che ben presto si potrà trasmettere il Memorial rimandato per ovvi motivi di organizzazione data la pandemia in corso.