Gemellaggio tra L’Avis di Petrizzi e l’Associazione Carabinieri di Soverato

È stato promosso sabato 15 aprile 2023, nei locali dell’Agriturismo “Zangarsa” di Badolato, un gemellaggio tra l’Avis Comunale di Petrizzi e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Soverato; due realtà di volontariato che già collaborano da più di due lustri, all’insegna della promozione del dono, della solidarietà e per la prevenzione delle malattie attraverso corsi di formazione che coinvolgono tutta la popolazione del territorio del Basso Ionio Catanzarese.

L’Avis di Petrizzi e l’Associazione Carabinieri di Soverato, mirano come obiettivo dell’iniziativa, di consolidarsi insieme e spendersi per la collettività, per promuovere la donazione del sangue e dei suoi emocomponenti e di sviluppare sinergie tra due Associazioni ricche di volontà, a condividere dei patrimoni di esperienza, tradizione e volontà di crescita, all’insegna della legalità e nell’aiuto del prossimo.

Come carabiniere e come presidente dell’Avis di Petrizzi, sono particolarmente orgoglioso – ha commentato Antonio Parretta, di appartenere a queste benemerite realtà alle quali ogni singolo volontario delle due Associazioni si spende con generoso altruismo verso gli altri.

Per suggellare questa iniziativa, abbiamo scelto il Comune di Badolato, non solo perché è uno dei borghi più belli della provincia di Catanzaro, ma pure perché i due presidenti sono legati da profonda amicizia con gli abitanti di questo bellissimo borgo.

Il senso di questa giornata è quello che tutti assieme possiamo dare un contributo di crescita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla donazione del sangue e ringraziare i donatori per il loro atto di generosità nei confronti del prossimo che soffre.

Presenti all’iniziativa i componenti del Consiglio Direttivo e le cariche sociali delle due associazioni, nonché numerosi associati e simpatizzanti dell’Avis di Petrizzi e all’Anc di Soverato. Il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Soverato Daniele Clausi, ha voluto precisare: “Vogliamo dare un segnale forte alla popolazione del significato del volontariato attraverso questa iniziativa. Il volontariato dell’Associazione Carabinieri e il volontariato dell’Avis rappresentano due realtà che con la loro quotidiana gratuita azione contribuiscono al bene collettivo. “Con questo gemellaggio, ha dichiarato Daniele Clausi, ci renderemo più proficui e attivi per tutta la comunità del basso ionio catanzarese.

Oggi, qui a Badolato, dove l’Associazione Carabinieri collabora con l’Amministrazione Comunale, abbiamo voluto dedicare questa intera giornata, visitando le vie del Borgo con la preziosa guida di Guerino Nisticò che ci ha fatto respirare un po’ di storia passata in uno dei paesi più belli della nostra Calabria.

La giornata si è conclusa con il reciproco scambio delle pergamene, che suggellano l’avvenuto gemellaggio tra l’Avis di Petrizzi e l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Soverato, tra i due presidenti Antonio Parretta e Daniele Clausi.