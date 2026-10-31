Genitori ed educatori insieme per i più piccoli: al via i nuovi incontri de “Le parole che nutrono”

A Montepaone e Isca sullo Ionio un percorso gratuito sulla fascia 0-6 anni dedicato ad autonomia, gioco e apprendimento naturale.

Continua il ciclo di incontri formativi dal titolo “Le parole che nutrono” con un’iniziativa volta a esplorare il tema “Autonomia, gioco e apprendimento naturale”.

Il percorso è pensato ed aperto – in maniera libera e gratuita – in particolare alle famiglie, ai docenti e agli educatori che si occupano di bambini nella fascia d’età da 0 a 6 anni.

​Gli appuntamenti rientrano nell’ambito del progetto “INFANZIA AL CENTRO” (Numero Progetto: 2023-PES-00502), a valere su risorse del MSC/IS annualità 2023 – Agenzia per la Coesione Territoriale, ed è promosso dalla Coop.Soc. La.Cigona in collaborazione con diverse realtà associative e territoriali del Basso Ionio Catanzarese tra cui la Coop.Soc. Liberamente che coordina questo importante ed interessante percorso formativo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA:

– ​Martedì 17 Novembre, ore 15:00

​ Asilo Nido “Imparare Giocando”

Via Nazionale n. 76, Montepaone Lido (CZ)

– ​Martedì 01 Dicembre, ore 15:00

​ Asilo Nido “Officina per il Futuro”

Via Circonvallazione Paparo, Isca sullo Ionio (CZ)

INFO & CONTATTI: +39 3392096189

NOTE DI APPROFONDIMENTO: Gli incontri di “Le parole che nutrono” non rappresentano soltanto momenti informativi, ma veri e propri spazi di ascolto e condivisione pensati per rimettere la famiglia al centro del processo di crescita. ​Investire tempo nella formazione dedicata alla fascia 0-6 anni riveste un ruolo cruciale per diversi motivi.

Consapevolezza e competenza genitoriale: I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino. Offrire ai genitori strumenti teorici e pratici legati all’autonomia, al gioco e all’apprendimento naturale significa aiutarli a comprendere meglio i segnali dei più piccoli, favorendo un clima domestico sereno e stimolante. ​

Alleanza educativa tra casa e servizi: La crescita di un bambino è un percorso corale. Avvicinare le famiglie ai contesti educativi (come i nidi che ospitano gli incontri) crea un ponte solido e di coerenza pedagogica tra il mondo della scuola e quello della famiglia, superando la divisione dei ruoli e puntando a un obiettivo comune.

​Condivisione e supporto reciproco: Spesso i genitori si trovano a navigare tra dubbi e insicurezze quotidiane.

Questi momenti di incontro offrono l’opportunità di confrontarsi con educatori, docenti e altre famiglie, riducendo il senso di isolamento e scoprendo strategie condivise per affrontare le sfide della genitorialità moderna. ​Attraverso parole che “nutrono” la relazione, la famiglia diventa così il primo e più forte alleato dello sviluppo armonioso del bambino, capace di trasformare la quotidianità in una continua e naturale occasione di apprendimento.