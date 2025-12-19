Un gesto di solidarietà che accende sorrisi: l’Associazione Sole in visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica

Una mattinata carica di emozione e speranza quella vissuta oggi a Catanzaro dall’Associazione Sole, che ha fatto visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica, consegnando i giocattoli raccolti a Soverato grazie all’iniziativa solidale “Il Regalo Sospeso”.

Un progetto nato dal cuore della città e sostenuto con grande partecipazione da cittadini, famiglie e attività commerciali, che hanno scelto di donare un gioco per regalare un momento di leggerezza e sorriso ai piccoli pazienti che affrontano ogni giorno una battaglia difficile con una forza straordinaria.

Durante la visita, i volontari dell’Associazione Sole hanno potuto vivere attimi di profonda umanità, condividendo sorrisi, emozioni e parole che lasciano il segno. I doni consegnati non sono stati semplici giocattoli, ma simboli di vicinanza, affetto e speranza, capaci di portare un raggio di luce nelle stanze del reparto.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, dimostrando ancora una volta come la solidarietà sia un valore vivo e concreto nella comunità di Soverato.

Un grazie speciale anche alla Dottoressa Galati e al dottor Fortugno, per la disponibilità, l’accoglienza e per aver dato all’Associazione Sole la possibilità di entrare nel reparto, permettendo di trasformare un gesto semplice in un momento di grande valore umano.

L’iniziativa “Il Regalo Sospeso” conferma l’impegno dell’Associazione Sole nel promuovere azioni di solidarietà che uniscono la comunità e sostengono i più piccoli, perché anche un gioco può diventare una carezza, e un sorriso può fare la differenza.