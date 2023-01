Getta cocaina dal finestrino dell’auto, 62enne arrestato nel catanzarese

Nella serata del 31 dicembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Botricello (CZ) e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti in occasione delle festività di fine anno, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo botricellese 62enne, sorpreso in possesso di 55 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I militari dell’Arma infatti, hanno notato l’uomo gettare dal finestrino della propria auto un involucro in cellophane contente sostanza di colore bianco, risultato poi essere cocaina.

L’attenzione dei Carabinieri su quella autovettura era stata attirata alcuni istanti prima, quando il conducente, subito dopo aver incrociato la pattuglia dell’Arma nel centro abitato di Botricello, aveva effettuato una manovra brusca e repentina dirigendosi verso la S.S. 106.

I Carabinieri quindi, recuperato immediatamente lo stupefacente, hanno eseguito un’accurata perquisizione nell’auto e nell’abitazione in uso al 62enne botricellese, dichiarandolo in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, condotto presso i locali della caserma per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’Autorità Giudiziaria.