GF Vip choc, Elisabetta Gregoraci confessa a Petrelli: “Sono innamorata”

Elisabetta Gregoraci dice (momentaneamente?) basta. Non vuole più tirarla per le lunghe con Pierpaolo Pretelli, lo shcerzo è bello finché dura poco.

Ed evidentemente alla splendida ex moglie di Briatore questo ‘flirt’ è durato anche troppo. Probabilmente segnata dalla lettera che Flavio Briatore le ha inviato qualche giorno fa, Elisabetta ha chiamato in piscina Pierpaolo per fare chiarezza sul loro rapporto.

Nonostante i suoi occhi languidi e visibilmente innamorati, lei lo gela: “Non voglio che mio abbracci perché poi da casa pensano che siamo in flirt e non è così.

Non c’è nulla tra di noi e non può esserci perché io sono innamorata fuori dalla casa”. Pierpaolo resta in silenzio. “Ecco, ho sparato la bomba”, ha proseguito poi la Gregoraci visibilmente dispiaciuta nei confronti del coinquilino.