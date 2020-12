Gf Vip, furibonda lite tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò

Caos al Grande Fratello Vip. È scoppiata una lite furibonda tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò, ormai ai ferri corti. Tra le due si era verificato un primo battibecco ieri, quando Rosalinda (come ora si fa chiamare Adua Del Vesco) aveva preso le difese di Giulia Salemi sostenendo che Elisabetta l’abbia fatta passare per “una poco di buono”, insinuando che Giulia anni fa abbia fatto una sorta di “avances” al suo ex Flavio Briatore per “scroccare” le vacanze in Sardegna.

Nel pomeriggio, Rosalinda, Giulia, Dayane Mello e Selvaggia Roma si erano ritrovate in piscina, criticando la Gregoraci per il suo atteggiamento. Elisabetta, a quel punto, si è sentita isolata dalle compagne e oggi è esplosa contro la Cannavò.

Ieri mi hai isolata, non mi hai parlato tutto il giorno. Quando nei mesi scorsi c’erano le tue cose io venivo da te a chiederti “come stai”. Non mi hai chiesto né come sto, né come sono andate realmente le cose.

Rosalinda ha lasciato per un attimo la pacatezza che solitamente l’ha contraddistinta in questi mesi al GF Vip, rispondendo per le rime a Elisabetta, con cui lo scontro è stato contraddistinto da urla e toni molto pesanti: “Allora ti dirò che fai tutto giusto, così sei contenta. Sai perché non ti ho chiesto “come stai”? Perché ogni volta che cercavo il tuo sguardo e una parola tu mi sviavi.

Alla fine di tutta ‘sta storia io sono la stro**a. Io ti parlo ma tu rimani della tua opinione, perché non ascolti. Pure io ci sono rimasta male, perché mi sviavi”. “Stai facendo uno show che non ha senso. Parla in maniera normale senza urlare”, ha replicato la Gregoraci. In tutto ciò, è da notare la presenza di Cristiano Malgioglio che è rimasto ad ascoltare la litigata a distanza ravvicinata, sia nella zona trucco che quando le due ragazze si sono spostate nella stanza arancione. (fanpage.it).