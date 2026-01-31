Giallo a Catanzaro Lido: Rinvenuto cadavere sulla spiaggia

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato oggi sulla spiaggia di Catanzaro Lido, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i presenti e l’intervento delle autorità.

​I primi rilievi

​Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni. Al momento del ritrovamento indossava abiti scuri. Grazie ai documenti rinvenuti nelle tasche dai militari, l’uomo risulterebbe residente in Campania, sebbene siano ancora in corso gli accertamenti necessari per confermare l’identità definitiva e rintracciare eventuali familiari.

​L’intervento dei soccorsi

​Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della compagnia locale insieme al personale sanitario del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

​Indagini in corso

​Sebbene la dinamica sia ancora al vaglio degli inquirenti, non si esclude alcuna pista. Al momento, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un gesto estremo, ma solo gli approfondimenti medico-legali e i rilievi scientifici potranno fare piena luce sulle cause della morte.