Giallo alla Stazione Termini: svanita nel nulla Marisa Molinaro. Ore d’ansia tra Roma e la Calabria

Un viaggio verso la Capitale che si è trasformato in un incubo. Da ormai sette giorni non si hanno più notizie di Marisa Molinaro, la 44enne originaria di Paola, in provincia di Cosenza, scomparsa misteriosamente lo scorso 17 gennaio. La donna era giunta alla stazione Termini, lo snodo ferroviario più grande d’Italia, prima di far perdere completamente le proprie tracce.

​Il ritrovamento del cellulare

​L’elemento più inquietante della vicenda è il ritrovamento del suo telefono cellulare. Il dispositivo è stato recuperato a bordo di un convoglio della metropolitana di Roma. Non è chiaro se Marisa lo abbia smarrito accidentalmente o se qualcuno se ne sia liberato. Quel che è certo è che, senza lo smartphone, la donna è ora priva di qualsiasi mezzo per essere localizzata tramite GPS o per contattare i propri cari.

​L’angoscia della famiglia

​A Paola, la comunità è col fiato sospeso. La famiglia di Marisa, chiusa in un comprensibile quanto straziante riserbo, vive ore di pura angoscia. I parenti descrivono questi giorni come un “vuoto incolmabile” e lanciano appelli disperati a chiunque possa aver visto la 44enne nelle ore successive al suo arrivo a Termini o lungo le linee della metropolitana.

​Indagini a tappeto

​I Carabinieri, che hanno preso in carico il caso, stanno setacciando la Capitale. Le attività degli inquirenti si stanno concentrando su diversi fronti:

​Analisi delle telecamere: Si stanno visionando i filmati di videosorveglianza della stazione Termini e delle fermate della metropolitana per ricostruire gli ultimi spostamenti e verificare se la donna fosse sola.

​Tracciamento dei contatti: Gli investigatori stanno analizzando il contenuto del cellulare ritrovato alla ricerca di messaggi, chiamate o ricerche web che possano spiegare l’allontanamento.

​Unità cinofile e pattugliamenti: Proseguono le ricerche fisiche nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle aree limitrofe alle stazioni.

​Al momento della scomparsa, Marisa Molinaro indossava probabilmente abiti scuri. Chiunque pensi di averla vista o abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112 o le autorità competenti.