Giallo in Calabria, quattro cadaveri carbonizzati in un’auto sulla Statale 106

Macabra scoperta questa mattina lungo la strada statale 106 “Jonica”, nel territorio comunale di Amendolara. I corpi carbonizzati di quattro persone sono stati rinvenuti all’interno di un’automobile ferma nell’area di servizio di un distributore di carburante.

​L’allarme è scattato a seguito della segnalazione di un veicolo avvolto dalle fiamme. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo; è stato proprio durante le operazioni di spegnimento che i pompieri hanno fatto la terribile scoperta, individuando i quattro cadaveri ormai irriconoscibili nell’abitacolo.

​Secondo le prime e frammentarie informazioni trapelate, le vittime sarebbero quattro migranti. Al momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle identità e sulle cause del rogo, ma gli inquirenti tenderebbero a escludere l’ipotesi di un evento accidentale.

​Sul luogo del ritrovamento sono attualmente impegnati gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri e gli investigatori della Squadra Mobile di Cosenza, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico episodio.