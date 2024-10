Giangurgolo al Columbus Day sulla Quinta Avenue di New York

“È stato oltremodo bello ed emozionante vedere le immagini del nostro Giangurgolo sulla Quinta Avenue di New York, insieme con altre decine di maschere italiane, in occasione del Columbus Day, una delle più importanti ricorrenze celebrate negli Stati Uniti dagli americani, non solo di origine italiana”.

Lo afferma il sindaco Nicola Fiorita, che aggiunge: “Credo non potesse esserci migliore coronamento per la dedizione e l’impegno con cui Enzo Colacino ha consolidato e tenuto viva negli anni l’immagine della maschera di Calabria, originaria del Capoluogo di regione”.

“Un lavoro paziente e amorevole, quello di Enzo, che, pur muovendosi nell’ambito solo apparentemente leggero della commedia dell’arte, si è sempre caratterizzato per l’approccio di ricerca rigorosa e documentata”.

“Vedere Giangurgolo sfilare, accompagnato da Nuccia Fotino nelle vesti di Calabrisella e da Alessio Bressi, straordinario musicista e cultore delle tradizioni musicali calabresi; vederli in mezzo a una folla enorme, in un corteo di migliaia di persone in parata, tra i personaggi accreditati dal Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, presente per la prima volta oltre oceano, è stata per Catanzaro e la Calabria tutta una grande soddisfazione e un vero motivo di orgoglio”.

“Un regalo – conclude il primo cittadino – di cui, senza alcun dubbio, la nostra città deve essere grata a Enzo”.