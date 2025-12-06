Ginnastica ritmica: le catanzaresi Lucilla De Santis e Irene Passarelli conquistano a Rimini rispettivamente un argento e  un bronzo

Nella ‘’Ginnastica in Festa – Winter Edition’’ le due giovani ginnaste Catanzaresi ottengono il podio. Si è tenuto, infatti, a Rimini (4 – 8 Dicembre 2025) uno degli appuntamenti più importanti per la ginnastica ritmica italiana : la ‘’Winter Edition della Ginnastica in Festa’’.

Nella citata manifestazione, Lucilla De Santis e Irene Passarelli ottengono il Podio.

Lucilla De Santis, anni 15, è bronzo nella categoria J2 attrezzo nastro e

Irene Passarelli, anni 16, è argento nella categoria S1 attrezzo nastro.

Le due talentuose ginnaste sono cresciute nel vivaio della società Kines di Catanzaro e sono allenate da Alice Manfredi, Alessandra Arnò, Giusi Crimi, Marialuisa Davoli e Simona Villella.

Dopo mesi di preparazione giornaliera fatto di impegno, costanza e perseveranza, le due giovani allieve, De Santis e Passarelli, portano quindi, nella città capoluogo, i due titoli di podio. Soddisfazioni della società e delle allieve già pronte per le nuove sfide della ginnastica ritmica.