Giochiamo alle cartine storiche

Procuratevi, amici, un atlante storico, di quelli dove di trovano l’Impero Romano, il Ducato di Milano, l’Etiopia italiana e infinita altre entità politiche il cui ricordo diverte moltissimo gli storici dilettanti, però sono quasi, o del tutto ignoti a un buon 90% della popolazione mondiale.

Vi risparmio il nababbo di Lahore e i domini costieri del sultano di Zanzibar, e gli Imperi del Messico e del Brasile… per arrivare all’Europa; e anche in questo caso, mi accontento di partire dal Congresso di Vienna del 1814-5. E anche di fronte a tale situazione, procedo per rapidi riassunti.

– 1830-7: indipendenza del Belgio dall’Olanda;

– 1830: indipendenza della Grecia dalla Turchia;

– 1811-78: indipendenza o autonomia di Valacchia e Moldavia (Romania); Rumelia e Bulgaria; Serbia; Montenegro; estensione della Grecia;

– 1859-61-66: Regno d’Italia;

– 1867: Austria-Ungheria;

– 1871: Impero federale di Germania;

– Colonie e possedimenti di G. Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Italia, Portogallo, Spagna…

– 1918 ssgg.: indipendenza di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Iugoslavia…

E qui ci dobbiamo fermare, giocando con le cartine, e sovrapponendone quattro: quella del 1815, quella del 1920 e quella del 1945, e quella del 1992. E qui ci vuole pazienza.

Scopriremmo così che, tra utopie ultrademocratiche e atti di guerra, la Cecoslovacchia; che sparisce, con qualche breve scossone, nel 1938; e, rimessa in piedi dall’URSS, risparisce da sola e con la massima tranquillità una fredda notte di gennaio 1992. Oggi se la ricordano solo gli storici politicamente corretti che sconoscono i fatti del 1938, o raccontano bugi€ in tv, e i cultori di calcio.

Nasce una Iugoslavia, che si dissolve nel 1941, poi nel 1991: in entrambi i casi tra selvaggi laghi di sangue: oggi ci sono Croazia, Slovenia, Macedonia; ma Serbia, Montenegro, Bosnia, Kossovo etc. dai confini e dagli assetti scarsamente definiti.

E magari ora volete sapere della Polonia? Spartita tra Prussia, Austria e Russia dal 1772 al 1794, rinasce nel 1918 una Polonia, che non somiglia nemmeno lontanamente, cartine alla mano, a quella del 1945 e di oggi. Praticamente si è spostata… l’hanno spostata verso ovest di molte centinaia di chilometri; perdendo territori russi conquistati nel 1922; e acquistando, sebbene in situazione giuridica dubbia, territori germanici.

In questa situazione, i confini tra Polonia e Bielorussia e Russia sono molto labili anche per i droni, e per gli aerei polacchi… e per l’aereo italiano che lavora da quelle parti. È meglio stare attenti, e ricordarsi che tutte le guerre della storia sono iniziate come iniziano le valanghe: un sassolino, due sassolini, milioni di sassolini, e poi i meccanismi diventano automatici e incontrollati.

Un altro idilliaco luogo di pace e amore è la Terra Santa o Palestina che dir si voglia, dove non esistono confini naturali come monti e fiumi, ma solo pericolosissimi e molto labili e mobili confini etnici e confessionali; e ciò dai tempi di Melchisedech di Abramo, quindi anche molti secoli prima.

A che serve tutto ciò? Dovrebbe servire a gestire la politica internazionale. Io ho dato una mano.

Ulderico Nisticò