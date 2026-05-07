Gioco d’azzardo patologico: serve una strategia comune per fermare il declino sociale

Il gioco d’azzardo patologico è un problema sociale molto serio che danneggia le famiglie. È necessario fare di più per prevenire e aiutare le persone colpite da questo problema.

Il gioco d’azzardo patologico è una delle emergenze sociali più gravi del nostro tempo. Le conseguenze sono disastrose, sia sul piano economico che psicologico e familiare.

Quando le persone giocano d’azzardo in modo compulsivo, possono indebitarsi gravemente e cadere vittime dell’usura. Questo crea un circolo vizioso pericoloso che può portare alla rovina delle famiglie e all’emarginazione sociale.

Il disturbo da gioco d’azzardo è una vera e propria dipendenza comportamentale. Le persone che ne sono affette perdono il controllo sulle loro giocate, spendono sempre di più e cercano di recuperare le perdite in modo illusorio. Ciò può avere effetti devastanti sulla vita personale e relazionale.

In questo contesto, il lavoro svolto dalle fondazioni antiusura e dalle associazioni locali è fondamentale. Queste organizzazioni offrono sostegno economico, accompagnamento e prevenzione alle persone in difficoltà. Un intervento tempestivo può fare la differenza tra il recupero e il precipitare in situazioni irreversibili.

È necessario creare una rete istituzionale e sociale capace di:

– promuovere campagne di sensibilizzazione capillari;

– sostenere le famiglie in difficoltà economica;

– contrastare il fenomeno dell’usura con strumenti concreti;

– potenziare i servizi di assistenza e cura per le dipendenze.

Serve anche una vera e propria rivoluzione culturale, che metta al centro la tutela delle persone più fragili e la prevenzione, soprattutto tra i giovani e nelle fasce più esposte.

Il contrasto al gioco d’azzardo patologico e all’usura non può essere affidato a singole realtà, ma deve diventare una priorità condivisa da istituzioni, enti locali, associazioni e comunità.

Solo attraverso un impegno sinergico sarà possibile spezzare questo legame pericoloso e restituire dignità, sicurezza e speranza alle famiglie coinvolte.

Prof.ssa Anna De Gaio