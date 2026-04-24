Gioiosa Ionica, motori accesi per il 1° Raduno Truck dell’Annunziata: due giorni di spettacolo, passione e territorio

Sabato 25 e domenica 26 aprile, nell’area adiacente allo Stadio Comunale, attesi oltre 80 mezzi provenienti da tutto il Sud Italia

GIOIOSA IONICA – Saranno due giornate all’insegna della passione per i motori, dell’aggregazione e della promozione del territorio quelle in programma sabato 25 e domenica 26 aprile con il 1° Raduno Truck dell’Annunziata, evento che già alla sua prima edizione si preannuncia tra i più partecipati del settore nel Sud Italia.

L’iniziativa, promossa dalla APS Pro Loco UNPLI Gioiosa Ionica, in collaborazione con l’Associazione Truck dei Tre Mari di Catania e con il supporto del Comitato UNPLI Reggio Calabria, è patrocinata dal Comune di Gioiosa Ionica e dall’Unione dei Comuni della Valle del Torbido.

La manifestazione si svolgerà nell’area privata adiacente allo Stadio Comunale e vedrà la partecipazione stimata di circa 80 camion provenienti da diverse regioni del Mezzogiorno.

Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un vero e proprio momento di incontro tra appassionati, operatori del settore e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare una cultura – quella del mondo truck – che unisce tecnica, estetica e identità professionale.

L’apertura è prevista entrambe le giornate a partire dalle ore 9:30, mentre il momento inaugurale ufficiale si terrà sabato 25 aprile alle ore 12:00. In serata, spazio all’intrattenimento con musica e spettacolo: alle ore 21:30 è atteso il DJ set di Mister KAN, protagonista della scena anni ’90, accompagnato da performance artistiche.

A scandire le due giornate sarà la voce dello speaker Andrea Demetrio, che guiderà il pubblico tra i mezzi esposti e i momenti principali della manifestazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’organizzazione logistica e alla sicurezza, con un piano dettagliato già condiviso con le autorità competenti, il supporto delle associazioni di volontariato e la presenza dei servizi necessari per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

Non mancheranno le aree dedicate al ristoro, con la presenza di operatori di street food ambulante distribuiti nell’area, pensati per offrire un servizio efficiente e garantire varietà nell’offerta gastronomica.

Il raduno rappresenta non solo un appuntamento per gli appassionati, ma anche una concreta occasione di promozione turistica e territoriale per Gioiosa Ionica e l’intera Vallata del Torbido, capace di attrarre visitatori e generare indotto.

Un evento che punta a diventare un punto di riferimento negli anni, mettendo al centro passione, organizzazione e identità locale.