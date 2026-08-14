Giornalismo del “sarebbe” e del “potrebbe”, e i lidi arlecchini

Bene ha fatto il sindaco Vacca a intervenire personalmente, e a nome della Città. La scena vista anche sui social non merita nemmeno un commento, e credo che tutti abbiano provato le stesse impressioni e sensazioni. Qualche riflessione s’impone.

C’è in Italia e in Calabria un giornalismo del “sarebbe” e del “potrebbe”, e giornalismo gridato e da spettacolo invece di informazione, cioè quel metodo che si usa chiamare delle cinque W inglesi: chi dove quando come perché. C’è un giornalismo comiziante, e che usa un tono tale da far domande insinuando le risposte, quando non dandone di già confezionate.

È urgente richiamare l’etica professionale, il che si ottiene non solo e non tanto chiedendo il rispetto delle regole, ma e soprattutto evitando di creare facili miti di eroi e salvatori della patria e Zorri e Giustizieri della notte e santucci di turno. Spero di essere stato chiaro.

Ora diciamo qualcosa non sull’episodio in discussione: è troppo ingarbugliato, e chi deve e può ne venga a capo. Parliamo dei lidi, la cui situazione ha urgenza di una bella regolata. E lo dico con o senza l’ugualmente contorplicata Direttiva Bolkestein, che è un buffo caos esattamente come la Direttiva europea sui tappi delle bottiglie e quella sulle ricottine.

Essere vecchio, tuttavia con ottima memoria, ha i suoi vantaggi. I lidi (a parte le origini attestate nel 1881) nacquero negli anni 1960, uno dopo l’altro, e senza il benché minimo Piano spiaggia, quindi ognuno come volle e come gli girava, e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Ora non venite a spiattellarmi che il Piano esiste, perché lo so che uno scartafaccio giace in qualche tiretto di scrivania, o, come l’Araba Fenice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. E in attesa di Bolkestein tra qualche decennio, lo spettacolo arlecchinesco continua di estate in estate.

Quanto al rispetto delle leggi, la stagione 2026 ci ha mostrato numerosi esempi di violazioni e relativi interventi di chi di ragione: dura lex sed lex.

Oggi è 14 agosto, e tra una decina di giorni sarà tutto finito. Come ogni anno, e ogni anno invano, io torno a proporre una RIUNIONE seria degli operatori turistici e commercianti, per conoscere, con numeri credibili e non con la solita bufala “quanta gente sul Lungomare”, qual è la situazione reale; quanti ombrelloni sono stati non piazzati ma occupati; quanti posti letto; quanti coperti nei ristoranti. Infine, se si può fare qualcosa per passare una volta per sempre dai BAGNANTI ai TURISTI: la differenza è abissale. I turisti hanno esigenze; i bagnanti, si contentano.

E che si può fare per lavorare oltre il fatale 23 agosto, la prossima domenica.

La riunione, che non si farà mai, funzionerebbe solo se la dirigessi io con questo metodo: interventi di dieci minuti nel senso di seicento secondi contati, poi gli si toglie il microfono; e chi li usa per sproloquiare e inveire, peggio per lui. I seicento secondi valgono anche per predicatori e benefattori del giornalismo insinuato.

Ulderico Nisticò