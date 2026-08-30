Giornata dei Balneari: il 30 agosto anche in Calabria la commemorazione nazionale in memoria di Fabrizio Valente

Anche la Calabria ha aderito alla Giornata dei Balneari, promossa dal SIB – Sindacato Italiano Balneari Confcommercio, dedicata quest’anno alla memoria di Fabrizio Valente, l’assistente bagnanti che ha perso la vita mentre interveniva per soccorrere due persone in difficoltà in mare.

Buona la partecipazione con un grande numero di bagnìni sui pattini Domenica 30 agosto, alle ore 11.00, in accordo gli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa hanno partecippato alla Commemorazione Nazionale, che ha coinvolto contemporaneamente le spiagge italiane.

Un momento di raccoglimento che ha visto protagonisti gli assistenti bagnanti, quotidianamente impegnati nella tutela e nella sicurezza di chi frequenta le spiagge.

Per l’occasione, il pattino di salvataggio è stato posizionato a circa 50 metri dalla riva, davanti agli stabilimenti balneari, come simbolo dell’iniziativa e del ruolo fondamentale svolto dagli operatori del salvataggio.

La commemorazione ha rappresentato anche un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della sicurezza in mare, della prevenzione e del rispetto delle regole di balneazione.

La Giornata dei Balneari ha voluto così unire il comparto in un momento nazionale di ricordo e sensibilizzazione, nel segno della solidarietà e dell’impegno quotidiano per la sicurezza in mare.