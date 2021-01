Giornata della Memoria, incontro con studenti del “Guarasci-Calabretta” di Soverato

Anche quest’anno, in periodo di restrizioni causa pandemica, l’istituto “Ugo Arcuri” per la Storia Contemporanea e dell’Antifascismo in Calabria, non rinuncia ad incontrare, in occasione della Giornata della Memoria, gli studenti delle scuole del territorio, per sensibilizzare le giovani generazioni sul dovere di ricordare.

Ricordare, per esempio, cosa sia stata la Shoah, e le vicende ad essa collegate, che hanno sconvolto l’Europa nella prima metà del secolo scorso.

E lo fa partecipando ad una serie di videolezioni dove, il presidente dell’Istituto, lo storico Rocco Lentini, dialogherà con docenti e studenti sul tema, incentrandolo sul suo volume “Il recinto dell’inferno. I calabresi nei lager nazisti”.

Si inizia lunedì 25 con le scuole di Oppido Mamertina, il 27 con quelle di Soverato, il 28 di Taurianova e il 29 si conclude con quelle di Sersale.